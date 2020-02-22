Bora Aksu, Sonbahar-Kış 2020/2021 koleksiyonunu Londra Moda Haftası kapsamında tanıttı

Kraliçe II. Elizabeth’in en sevdiği tasarımcılardan biri olan Bora Aksu, 1862 yılında doğan, İsveçli ünlü soyut sanatçısı Hilma af Klint’ten esinlenerek hazırladığı Sonbahar-Kış 2020/2021 koleksiyonunu Londra Moda Haftası kapsamında tanıttı.

Bir yanda Viktoryen dönemde yaşayan, geleneksel sanatıyla tanınan, mütevazı bir kadın, diğer yanda ise cesur, soyut sanatıyla ruhani dünyalara yolculuk yapan bir sanatçı olan Hilma'ya adadığı koleksiyonda sanatçının kontrastlarla dolu yaşamını yansıtıyor.

Tasarımcının yarattığı nakış, baskı ve dokularla dolu koleksiyonda romantik hatlarla bulutumsu formlar yaratarak, Hlma'nın yaşamındaki çalışmalarında ve karakterlerindeki dengeyi görebilirsiniz. Transparan tül ve organze pelerinler ise koleksiyona buğulu bir hava getiriyor.



