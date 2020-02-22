Corona kabusu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Ülke genelinde son 24 saatte 115’i Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, ayrıca Cıciang, Yünnan eyaletleriyle Çongçing kentinde birer olmak üzere, salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası saptandı.

İtalya’nın Codogno kenti, 6 kişide Corona virüsü tespit edildi.

İtalya’da alarm durumu

İtalya’da Milano’nun 60 km güneydoğusunda bulunan 15 bin 800 nüfusa sahip Codogno kentinde, 6 İtalya vatandaşında Corona virüsü tespit edildi. Virüsün ilk tespit edildiği kişinin yakın zamanda Çin’den İtalya’ya seyahat eden bir arkadaşıyla görüştüğü öğrenilirken, şu an karantinada tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Vakanın onaylanmasını ardından, hastanın hamile eşi de dahil olmak üzere çevresindeki insanlarda da virüs tespit edildi. Bunun yanı sıra, kentte 250 kişiye korona virüsü şüphesiyle test yapıldığı kaydedildi. Codogno kentinde vaka sayısının artmasıyla okul, kafe ve restoranların “pazar gününe kadar” kapalı kalacağı duyuruldu.

Sınır kapısında yoğun tedbir

İran'da yeni tip corona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle sınırındaki Gürbulak'ta tedbir alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyor. İran’dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.

İsrail'de ilk vaka görüldü

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

Lübnan'da da ilk vaka görüldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Lübnan'da tespit edilen ilk Covid-19 vakasının, İran'ın Kum kentinden gelen 45 yaşındaki bir kadın olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hasan, ayrıca Covid-19 şüphelisi 2 hastanın da evlerinde müşahede altında tutulduklarını belirtti.

Çin'den aşı açıklaması

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip corona virüs (Covid 19) aşısı için klinik testlerin en erken nisan ayı sonlarında başlayacağı belirtildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu da, iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinin, ağır hastaların tedavisinde olumlu etkiler gösterdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ise geçtiğimiz günlerde, corona virüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini açıklamıştı. Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Covid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

Corona virüsü Çin’de ekonomiyi de vurdu

Çin'de Corona virüsü salgını nedeniyle Şubat'ın ilk iki haftasında araba satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 oranında düştüğü açıklandı. Çin Yolcu Araçları Birliği Genel Sekreteri Cui Dongşu 1-16 Şubat arası dönemde ‘neredeyse hiç kimsenin araba satın almadığını’, bayilerin çoğunun salgında kapalı kaldığını söyledi.

Cui’nin açıkladığı verilere göre Şubat’ın ilk haftasındaki düşüş oranı yüzde 96. Bu ayın ilk 16 gününde Çin’de sadece 4.909 araba satıldı. Geçen yıl dönemde 59.930 araç satılmıştı. Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Çin’de 2019’da 25 milyondan fazla araç satılmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Japon otomotiv şirketleri Nissan ve Honda, salgının merkezine yakın bölgelerde bulunan fabrikalarının açılışını 11 Mart’a kadar erteledi.