Sona gelindi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Girne bölgesinde Kayalar Balıkçı Barınağı’ndaki tadilat çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlık yetkilileri barınağın olduğu yere giderek, tadilat çalışmalarını inceledi.

Oğuz’a, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Patlayıcı Maddeler Müfettişi Ali Akgürcü, Karayolları Dairesi Mühendisi Hasan Doğan, balıkçılar ve Hayvancılık Dairesi personeli eşlik etti.

Kayalar Balıkçı Barınağı’nda kasıma ayında başlanan tadil ve tamir çalışmaları çerçevesinde, açık denize bakan giriş ağzı yeniden konumlandırıldı. Ayrıca, karayla bağlantılı olmayan ana mendirek ise eğim ve taş kompozisyonları dikkate alınarak tadil edilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelindeki balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yaz aylarında çalışma başlatmıştı.