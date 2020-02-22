Tüm taraflar gergin

İdlib'de Rus destekli rejim saldırılarının ardından Ankara, Moskova ve Washington hattında art arda gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade etti. Görüşmeyle ilgili Rusya’dan yapılan açıklamada Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Bu arada Rus basını Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığını iddia etti. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin patriot füzesi arayışlarının sürdüğü kaydedildi.

Bir saat telefonda görüştüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Saat 18.00'de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın ayrıca çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirttiği de kaydedildi.

Görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Kremlin’den açıklama

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından Kremlin’in görüşmeye dair açıklamasını paylaştı.

Büyükelçiliğin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Vladimir Putin, aşırılıkçı grupların devam eden agresif eylemlerinden duyulan ciddi endişeleri dile getirdi.

Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

"Türkiye Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattı" iddiası

Bu arada Rus basını Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığını iddia etti. Kararın hafta başında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine alındığı ileri sürüldü. Rus Nezavisimaya gazetesinde "Ankara Rusya için Boğaz'ı kapatacak" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığı iddia edildi.

Kararın Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki Hmeymim hava üssüne uçan askeri uçakları kapsadığı ileri sürüldü.

Haberde, "Ankara iki Su-24M tipi bombardıman uçağı ile Tu-154 tipi askeri nakliye uçağının toprakları üzerinden geçişine izin vermedi" denildi.

Uçakların rotasını değiştirerek Hazar Denizi, İran ve Irak üzerinden uçmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Gazetenin haberinde Türkiye'nin Boğazları da kapatabileceği iddiasına yer verildi.

Karadeniz üzerinden Suriye'ye düzenli olarak askeri malzeme taşıyan Rus gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği öne sürüldü.

ABD istekli değil, Türkiye başka ülkeyle görüşüyor

Öte yandan Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ettiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yapmış ve "ABD'nin Patriot desteği olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise, ABD'nin Patriot talebine olumlu bakmadığını ve bu nedenle de Türkiye'nin başka bir NATO ülkesiyle görüştüğünü belirtti. Bloomberg haber ajansı, Çarşamba günü üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin ABD’den hava savunması takviyesi için Patriot füzesi talep ettiğini yazdı.

Önceki gün CNN Türk’e konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise ABD’nin İdlib’de verebileceği destekle ilgili soruyu yanıtlarken, “Daha önce hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Çünkü ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir” dedi.

Akar, “Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreterinin de çeşitli açıklamaları var. (Jens) Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Patriot için başka ülkeyle görüşülüyor

Konuyla ilgili olarak BBC Türkçe’ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi de ABD’nin Türkiye’nin hava savunması için NATO misyonu kapsamında yeniden bir Patriot füzesi göndermeye istekli olmadığını, bunun için başka bir NATO üyesi ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ankara’da, Hatay’a yerleştirilmesi planlanan yeni Patriot füzesinin İspanya’dan ya da İtalya’dan gelebileceği yönünde değerlendirme yapılıyor.