Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 12’nci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 12’nci hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 12’nci hafta talihlileri açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Seval Çiğkuşu/Meriç

2) Gültekin Kaşifoğlu/Ozanköy

3) Hüseyin Özerce/Karaoğlanoğlu

4)Yıltan Şişik/Lefkoşa

5)Nural Sadiye Bıyık/Lefkoşa



Fanlı soba:

1)Meliha Aslan/Mehmetçik

2) Söğde Yorganel/Serdarlı

3) Güray Onursal/Yedidalga

4)Ali Gürsoy/Lefkoşa

5)Murat Zerman/Girne



Ütü:

1)Zalihe Bozoğlu/Dağyolu

2) Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli

3)İsmet Koloz/Gönyeli

4)Savaş Çevikçe/Güzelyurt

5)Hayat Çiçekli/Kaymaklı



Tost makinesi:

1)Gülşan Şan/Gönyeli

2)Cahit Kasabalı/Girne

3)Hanife Öztüner/Mağusa

4)Ramadan Tatlıcalı/Pınarbaşı

5) Salime Çavuş/Geçitkale