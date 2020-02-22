Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 12’nci hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 12’nci hafta çekilişi yapıldı

 Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 12’nci hafta çekilişi yapıldı. 

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 12’nci hafta talihlileri açıklandı: 

Çeyrek altın:       
1)Seval Çiğkuşu/Meriç
2) Gültekin Kaşifoğlu/Ozanköy
3) Hüseyin Özerce/Karaoğlanoğlu
4)Yıltan Şişik/Lefkoşa
5)Nural Sadiye Bıyık/Lefkoşa

Fanlı soba: 
1)Meliha Aslan/Mehmetçik
2) Söğde Yorganel/Serdarlı
3) Güray Onursal/Yedidalga
4)Ali Gürsoy/Lefkoşa
5)Murat Zerman/Girne

Ütü:
1)Zalihe Bozoğlu/Dağyolu
2) Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli
3)İsmet Koloz/Gönyeli
4)Savaş Çevikçe/Güzelyurt
5)Hayat Çiçekli/Kaymaklı

Tost makinesi:
1)Gülşan Şan/Gönyeli
2)Cahit Kasabalı/Girne
3)Hanife Öztüner/Mağusa
4)Ramadan Tatlıcalı/Pınarbaşı
5) Salime Çavuş/Geçitkale

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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