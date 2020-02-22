Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 12’nci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 12’nci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 12’nci hafta talihlileri açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Seval Çiğkuşu/Meriç
2) Gültekin Kaşifoğlu/Ozanköy
3) Hüseyin Özerce/Karaoğlanoğlu
4)Yıltan Şişik/Lefkoşa
5)Nural Sadiye Bıyık/Lefkoşa
Fanlı soba:
1)Meliha Aslan/Mehmetçik
2) Söğde Yorganel/Serdarlı
3) Güray Onursal/Yedidalga
4)Ali Gürsoy/Lefkoşa
5)Murat Zerman/Girne
Ütü:
1)Zalihe Bozoğlu/Dağyolu
2) Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli
3)İsmet Koloz/Gönyeli
4)Savaş Çevikçe/Güzelyurt
5)Hayat Çiçekli/Kaymaklı
Tost makinesi:
1)Gülşan Şan/Gönyeli
2)Cahit Kasabalı/Girne
3)Hanife Öztüner/Mağusa
4)Ramadan Tatlıcalı/Pınarbaşı
5) Salime Çavuş/Geçitkale