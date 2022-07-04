Cumartesi renkli geçti

Sevilen sanatçı Rubato 2 Temmuz cumartesi gecesi Kuzey Kıbrıs'ın incisi Merit Liman Hotel'de sahne aldı. Ünlü sanatçı konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Keyifli bir konsere daha imza atan Rubato ,kendi şarkılarının yanı sıra, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses ve birçok değerli sanatçının eserlerinin seslendirdi. Rubato’nun gece boyunca enerjisi hiç düşmezken, konuklar da sevilen sanatçıya eşlik etti.

Rubato sahneye çıkmadan önce ise Girne’nin gözde mekânı Nima'ya uğradı. Sanatçı hem leziz yemekler yedi hem de konser için enerji topladı.