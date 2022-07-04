Örnek olmalı

Lapta Belediyesi Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulubü'nün işbirliği ile Lapta Belediyesi Güzelyalı Halk Plajı tesisinde ODAM LTD'in sponsorluğunda imal edilen “Engelsiz denize ulaşım rampası” Girne Kaymakamı Sinan Güneş’in katılımıyla hizmete girdi.

Etkinliğe katılan Çalı ailesinin minik kızı Charlotte Kayla Çalı Akgüre’nin kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla temin ettiği tekerlekli sandalyeyi engelli bireylerin kullanımı için bağışlaması etkinliğe katılanları duygulandırdı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Gülsün Madi, Gönyeli Zirve Lions Kulübü Başkanı Gülesen Aksay, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve bu kurumlara bağlı üye, engelli bireyler ve aileleri, “Engelsiz rampa sponsoru” Odam LTD. Direktörleri ve “Tekerlekli sandalye sponsoru” Charlotte Kayla Çalı Aktüre ile ailesinin katılımıyla “Engellilerin kolaylıkla denizle buluşmasına imkan tanıyacak katlanabilir ahşap rampa”nın hizmete girişi etkinliği Güzelyalı Belediye Plajında gerçekleşti.

Güneş: Beton kullanmadan imkanlar yaratmak mümkün

Etkinliğe katılarak sponsor ve paydaşlara teşekkür plaketlerinin takdiminde söz alan Girne Kaymakamı Sinan Güneş “Beton kullanmadan çeşitli projeler geliştirerek herkesin denizi kullanabileceği imkanlar yaratmak mümkün olduğunu gösterdiniz. Tüm paydaşları engellilerimiz için yaptıkları bu duyarlı proje için kutlarım” dedi.

Aktuğ: Güzel yüreklere çok teşekkür ederiz

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ konuşmasında “Daha önce buraya özel gereksinimli bireyler için bir rampa yapmıştık, ancak doğaya yenildi. Bu rampayı yeniden yapan güzel yüreklere sebep olanlara çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

Madi: Engelsiz erişim rampasız plaj kalmamalı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Gülsün Madi ise sponsorlara teşekkür plaketlerini takdim ederken yaptığı konuşmasında “ Bu rampanın yapılması hep hayalimdi. Başkan olduğum Lefkoşa Merkez Lions Kulübünde bu ilk etkinliğimizde bizlerin yanımızda olan paydaşlarımız sponsorlarımız Odam LTD. direktörleri Sinan ve Selma Taşoğlu ile küçük ama yüreği büyük sponsorumuz Kayla’ya teşekkür ederiz, sloganımız olarak da “Engelsiz erişim rampasız plaj kalmamalı” şeklinde konuştu.

Özsoy: Özel gereksinimli bireyler ve çocuklarımız için

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy da Çevre Vakfı, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve Lapta Belediyesi ile ortaklaşa üçüncüsünü gerçekleştirecekleri Caretta Caretta Şenliği öncesinde özel gereksinimli bireyler ve çocuklar için yavru kaplumbağalarının denize ulaşmasına tanıklık edebilmelerine olanak sağlayacak bu özel rampayı yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Kibrit: Engelliler umudunu kesmeyecek

Etkinliğe katılan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de paydaşlara teşekkür konuşmasında “Bu güzel yürekler bu güzel insanlar olduğu müddetçe engelliler gelişmelerden ve yarınlardan umudunu hiç kesmeyecektir” dedi

Akdeniz: Yarın bizlerin de ne olacağımız belli değil

Etkinlikte söz alan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de engelli tüm bireylerin de denize girebilmelerine imkan tanıyacak bu projenin aslında herkes için yapıldığını zira yarın kimin ne olacağının belli olmadığını kaydetti.

Engelli bireylerin de hakkı

Engelsiz Denize Ulaşım Rampası’nı karşılık beklemeden imal eden Odam LTD.'in Direktörleri Sinan Taşoğlu adına eşi Selma Taşoğlu da engelli bireylerin de denize ulaşmak hakkı olduğunu, onlara bu imkanı sağlayabilmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Engelli bireylere verilmek üzere kumbarasında biriktirdiği harçlıkları ile bir tekerlekli sandalye alıp bağışlayan Charlotte Kayla Çalı Akgüre ise “Bu özel insanlar için bu tekerlekli sandalyeyi bağışlamayı düşündüm. Bu bağışlama ile bir kişinin bile hayata tutunmasını sağlamayı başardımsa ne mutlu bana” şeklinde konuştu.