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10 rekor kırıldı

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Bireysel Yüzme Yarışları hafta sonu yapıldı

10 rekor kırıldı

Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Bireysel Yüzme Yarışları hafta sonu gerçekleştirildi.
Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda cumartesi ve pazar günleri yapılan yarışlarda toplamda 10 rekor kırıldı.
İlk gün yarışlarında Erkekler 800 Metre’de Boran Bora, 50 Metre Kurbağalamada Özkan Mazhar, 200 Metre Kurbağalamada Barkan Cem Aykut, 100 Metre Kelebek’te Enes Kansız, 200 Metre Karışıkta Özkan Mazhar yeni rekorların sahibi oldu. 
Dün yapılan yarışlarda ise 50 Metre Kelebek, 100 Metre Kelebek ve 200 Metre Kelebek kategorilerinde Emre Kansız yeni rekorların sahibi olurken, 200 Metre Karışık kategorilerinde Özkan Mazhar ve 50 Metre Kelebek kategorisinde ise Özgül Çetin rekor kırdı.

Genel klasman 
1-    Fast Frogs
2-    YDÜ
3-    Bluefin
4-    Ares
5-    Levent

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