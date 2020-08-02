İkincilik kutlamasnıı Kebab House'de gerçekleşti

banner453

Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ikincilikle tamamladığı sezonun yorgunluğunu Ottoman Kebab House’ta attı

İkincilik kutlamasnıı Kebab House'de gerçekleşti
banner432

Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübünün ikincilik kutlaması Merit Crystal Cove Hotel ’in Ottoman Kebab House restoranında gerçekleşti. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kulüp Başkanı Redif Nurel, Kulüp As Başkanı Yavuz Kutlu, teknik heyet ve futbolcular eşliğindeki yaklaşık 80 kişilik ekip Ottoman’ın samimi ortamı, geleneksel mezeleri, eşsiz ara sıcakları ve ana yemeğiyle kutlama yemeği gerçekleştirirken keyifli bir gecenin altına imza atarak, gelecek sene için şampiyonluğu hedeflediklerini belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 13:39
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pandeminin başarılıları
Pandeminin başarılıları
  1. SPOR

banner456

banner459

banner455

banner460