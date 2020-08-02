İkincilik kutlamasnıı Kebab House'de gerçekleşti

Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübünün ikincilik kutlaması Merit Crystal Cove Hotel ’in Ottoman Kebab House restoranında gerçekleşti. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kulüp Başkanı Redif Nurel, Kulüp As Başkanı Yavuz Kutlu, teknik heyet ve futbolcular eşliğindeki yaklaşık 80 kişilik ekip Ottoman’ın samimi ortamı, geleneksel mezeleri, eşsiz ara sıcakları ve ana yemeğiyle kutlama yemeği gerçekleştirirken keyifli bir gecenin altına imza atarak, gelecek sene için şampiyonluğu hedeflediklerini belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 13:39