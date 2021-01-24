Gösteri dünyasının yıldızları salgın döneminde sosyal medyada daha sık vakit geçiriyor. Kimi tatilden kimi spordan kimi ise eşiyle romantik anlarından fotoğraflarını yayınlıyor. İşte Kristen Bell'den Dua Lipa'ya Orlando Bloom-Katy Perry çiftinden Ricky Martin'e ünlülerin Instagram'da öne çıkan kareleri...
Kimi tatilde kimi sporda
Gösteri dünyasının yıldızları salgın döneminde sosyal medyada daha sık vakit geçiriyor. Kimi tatilden kimi spordan kimi ise eşiyle romantik anlarından fotoğraflarını yayınlıyor. İşte Kristen Bell'den Dua Lipa'ya Orlando Bloom-Katy Perry çiftinden Ricky Martin'e ünlülerin Instagram'da öne çıkan kareleri...
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