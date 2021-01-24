Kimi tatilde kimi sporda

Kimi tatilde kimi sporda
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Gösteri dünyasının yıldızları salgın döneminde sosyal medyada daha sık vakit geçiriyor. Kimi tatilden kimi spordan kimi ise eşiyle romantik anlarından fotoğraflarını yayınlıyor. İşte Kristen Bell'den Dua Lipa'ya Orlando Bloom-Katy Perry çiftinden Ricky Martin'e ünlülerin Instagram'da öne çıkan kareleri...
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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