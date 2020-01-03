Koray Avcı 30’uncu yaş gününü Merit Crystal Cove Hotel sahnesinde kutladı

Koray Avcı 2020 yılına Kuzey Kıbrıs’ta Merit Crystal Cove Hotel ’de hayranlarıyla birlikte girdi. Konuklarına iyi dileklerini sunan Koray Avcı “2020 oyun havası gibi şen şakrak olsun hepinize iyi yıllar dilerim” diyerek hayranlarının yeni yılını kutladı.

Avcı, sahnede 30. yaş gününü de sevenleriyle birlikte yılbaşının ilk dakikalarında kutladı. Konser sırasında kendi fotoğrafı ve tamamı çikolatadan yapılmış klarnetin olduğu pastayı görünce şaşıran Koray Avcı, üzerinde “Sesi gülen adam, iyi ki doğdun” yazan pastasındaki mumları hayranlarının coşkulu alkışları arasında üfledi. “Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün benim doğum günüm. Beni dinleyen insanlarla beraber olmak istiyorum. Hepiniz çok şıksınız. Ben de siyah beyaz şık olmaya çalıştım. Yeni yılınızı bizimle kutladığınız için teşekkür ederim” dedi.

Avcı; seslendirdiği parçalarla konser salonunu dolduran yaklaşık Bin 500 kişiye unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkıları ve büyük ustaların eserlerinden oluşan özel bir repertuarla sahne alan şarkıcı, şarkılarını salonu dolduran misafirlerle hep bir ağızdan seslendirdi.