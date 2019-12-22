Aslan “Göz”e geldi 2-1

Türkiye Spor Toto Süper Ligi’nin 16. Haftasında Galatasaray Göztepe ile deplasmanda karşılaştı.

Galatasaray, zirve yarışında bir darbe daha aldı. Geçtiğimiz hafta evinde MKE Ankaragücü ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Göztepe deplasmanında sezonun dördüncü mağlubiyetini yaşadı: 2-1.

Bu sonuçla Göztepe puanını 23’e çıkarırken Galatasaray 24 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de 16.haftanın programı

Antalyaspor-MKE Ankaragücü 2 – 2

Malatyaspor-Çaykur Rizespor 0 – 2

Kasımpaşa-Gaziantep 3 – 4

Göztepe-Galatasaray 2 – 1

Bugün

13.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor

15.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir

18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

Yarın

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

19.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor