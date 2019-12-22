Aslan “Göz”e geldi 2-1

Galatasaray Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapadı

Aslan “Göz”e geldi 2-1

 Türkiye Spor Toto Süper Ligi’nin 16. Haftasında Galatasaray Göztepe ile deplasmanda karşılaştı.

Galatasaray, zirve yarışında bir darbe daha aldı. Geçtiğimiz hafta evinde MKE Ankaragücü ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Göztepe deplasmanında sezonun dördüncü mağlubiyetini yaşadı: 2-1.
Bu sonuçla Göztepe puanını 23’e çıkarırken Galatasaray 24 puanda kaldı. 

Spor Toto Süper Lig’de 16.haftanın programı
Antalyaspor-MKE Ankaragücü     2 – 2 
Malatyaspor-Çaykur Rizespor    0 – 2 
Kasımpaşa-Gaziantep         3 – 4 
Göztepe-Galatasaray            2 – 1 

Bugün 
13.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
15.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

Yarın 
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
19.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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