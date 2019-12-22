Aslan “Göz”e geldi 2-1

Türkiye Spor Toto Süper Ligi’nin 16. Haftasında Galatasaray Göztepe ile deplasmanda karşılaştı.
Galatasaray, zirve yarışında bir darbe daha aldı. Geçtiğimiz hafta evinde MKE Ankaragücü ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Göztepe deplasmanında sezonun dördüncü mağlubiyetini yaşadı: 2-1.
Bu sonuçla Göztepe puanını 23’e çıkarırken Galatasaray 24 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig’de 16.haftanın programı
Antalyaspor-MKE Ankaragücü 2 – 2
Malatyaspor-Çaykur Rizespor 0 – 2
Kasımpaşa-Gaziantep 3 – 4
Göztepe-Galatasaray 2 – 1
Bugün
13.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
15.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
Yarın
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
19.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor