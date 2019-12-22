Burak’tan üçlük plase  1-2

Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Mehmet Sezener, Olgun Canik, Mustafa Torun, Emre Öztaşlı

Yenicami AK: Ercan Samancıoğlu, Mahmut İneci(Dk.62 Yasin Açıkel), Mehmet Göktaş, Farouk Dadzie, Hasan Ulukök, Mehmet Altın, Hascan Kırmaz, Tansel Ekingen, Yannick Stephane, Junior Anthony, Serge Abaka

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Vakkas Kaynarca, Mustafa Salk, Mejdi Direniş, Yasin Doğan, Emin Atabek, Emmanuel Mbah, Memduh Sarıoğlu, Hamis Çakır, Billy Mehmet, Esoso İrogue(Dk.64 Burak Koçar)

Goller: Dk.27 Mehmet Göktaş(Yenicami)- Dk.81 Billy Mehmet(p), Dk.88 Burak Koçar(Merit Alsancak Yeşilova)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 15 haftasında Yenicami konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’ya 2-1 mağlup olarak 24 puanda kaldı. Merit Alsancak Yeşilova ise aldığı galibiyetle puanını 26’ya çıkarmayı başardı.

27.dk: Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde Yannick’in vuruşu direkten döndü. Dönen topu takip edip tamamlayan Mehmet Göktaş takımını 1-0 öne geçirdi.

35.dk: Billy Mehmet’in ara pasıyla hareketlenen Mbah, topu rakibinden kurtardı ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ercan topu kornere çeldi.

39.dk: Mehmet Altın’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Junior kötü vurdu ve top kaleci Kemal’de kaldı.

64.dk: Ani gelişen Yenicami atağında ceza sahasına topla hareket eden Tansel’in vuruşu üstten dışarıya gitti.

67.dk: Abaka’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Junior’un karşı karşıya vuruşunu kaleci Kemal önledi.

77.dk: Abaka’nın pasıyla topla buluşan Hascan ceza sahası sol çaprazından güzel bir plase vuruşu yaptı ancak top yan kale direğinden geri döndü.

79.dk: Gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Mbah’ın ortaya çıkardığı topta Burak’ın vuruşunu Mehmet Göktaş önledi.

79.dk: Ani gelişen Yenicami atağında Abaka bomboş durumdaki Tansel’e topu aktarmak yerine kaleye vurunca takımını mutlak bir golden etti.

81.dk: Yasin’ın ceza sahasına çevirdiği topta Emin’in vuruşu Hasan’ın elinden dönünce karşılaşmanın hakemi Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Billy Mehmet, kaleci Ercan’ın mücadelesine rağmen topu ağlara göndererek, skora beraberliği getirdi.

88.dk: Sağ kanattan Yasin’in uzun pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Burak inanılmaz bir plase vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda Yenicami karşısında 2-1 galip gelerek devreyi 3 puanla kapadı.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019, 05:03