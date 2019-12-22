Sırada kent kurultayı var

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), evrensel değerlerin en önemli kavramlarından olan insan hakları konusunda kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Birçok sivil toplum örgütü temsilcisinin yer aldığı “LTB İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı” Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, çalıştaya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, bazı LTB Meclis Üyeleri, konuyla ilgili şubelerin çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştay, açılış konuşmaları, panel, atölye çalışması ve çalışma gruplarının oluşturulması ile son buldu.

Güngördü: Birlikte hareket önemli

Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, LTB’nin insan hakları konusunda ortaya koyduğu düşünceyi paylaşmak için çalıştaya katıldığını ifade ederek, sivil toplum örgütlerinin toplumdaki yerinin ne kadar değerli olduğunu bilmenin ve birlikte hareket etmenin önemine işaret etti. Yerel yönetimlerin demokrasinin beşiği olduğunu, kentlerde olan olumlu ve olumsuz olaylardan dolaylı da olsa belediyelerin sorumlu gösterildiğine işaret eden Başkan Güngördü, konunun öneminin büyük olduğunu ve bunun üzerine gidilebilmesi adına merkezi hükümetin de elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Harmancı: İnsan hakları özümsenmeli

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, Başkan Güngördü’nün vurguladığı yerel yönetimler ile merkezi hükümet ilişkilerinin doğru bir tespit olduğunu belirterek, insan hakları boyutunun bu sayede başkalaşarak ve daha kapsayıcı bir hale geleceğini söyledi.

Başkan Harmancı, siyasi partilerin seçim manifestolarında AB’nin yerel yönetimlerin özerklik şartnamesine vurgu yaptığını ancak iktidara gelindiğinde bu şartnamenin unutularak daha merkezileştirici ve her şeyi merkezden kontrole doğru bir siyaset izlendiğine vurgu yaptı.

Harmancı, katılımcı, duyarlı ve dayanışan bir topluluk yaratılması gerektiğini, sadece heykel dikerek insan hakları şehri olunamayacağını, bunun için öncelikle insan haklarını özümsenmesi gerektiğine işaret etti.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kesinlikle garanti altına alınmasının, sözü olan herkesin farklı ya da aykırı da düşünse da bunu ifade etme hakkına sahip olması gerektiğinin üzerinde duran Başkan Harmancı, “Şeffaflığı ilke edinmek, kamusal bilgilere erişimi insanlara sınırsız hale getirmemiz, insan hakları kültürünü geliştirmemiz, bunu hemşerilik bağı ile bağlamamız gerekiyor” dedi.

Eskişehir ile canlı bağlantı

Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından Eskişehir ile canlı bağlantıya geçilerek Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanı ve Daimi Genel Sekreteri İsmail Kumru katılımcılara hitap etti. “Bireylerin Yerel Yönetimlere Katılımının Önemi” konusunda açıklamalarda bulunan ve bilgiler veren Kumru, gerçekleştirilen çalıştayın önemine işaret ederek, katkı koyanları kutladı.

Çalıştay atölye çalışması ve çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından son buldu.

