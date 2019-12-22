Doğan galibiyetle tamamladı 4-3

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Engin Akkagün, Hüseyin Özaşık

DTB: Okyanus, Aydın Aygın, Serhan Önet, Selim Saygı, Kenan, Koral, Sercan, Ahmet Sönmez, Ali, Billy, Babacar

Hamitköy: Tolga, Agit, İbrahim, Hasan, Ömer, Aksel, Eray, Mert, John Ebuka, Oladele, Taner

Goller: 35. Dk Serhan Önet, 43. Dk ve 71. Dk. Billy, 69. Dk Babacar (DTB), 23. Dk. ve 86. Dk John Ebuka, 40. Dk. Hasan (Hamitköy)

K-Pet Süper Ligi’nde yukarılara tırmanmak isteyen Doğan Türk Birliği konuk ettiği Hamitköy’ü 4-3 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

23. dakikada gelişen Hamitköy atağında hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan John Ebuka topu filelere göndererek Hamitköy’ü deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada gelişen atakta Serhan Önet kale sahası içinde kafayla topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi. 1-1

40. dakikada gelişen Hamitköy atağında Hasan Akkuyu’nun vuruşu ile Hamitköy maçta yeniden öne geçti ve skor 2-1 oldu.

43. dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında ise Billy’nin vuruşu filelere gidince Doğan Türk Birliği maçta yeniden beraberliği yakaladı ve skor 2-2 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

69. dakikada gelişen atakta Babacar topu filelere gönderince Doğan Türk Birliği maçta 3-2 öne geçti.

71. dakikada Billy’nin vuruşunda top filelere gidince Doğan Türk Birliği farkı ikiye çıkardı ve skor 4-2 oldu.

86. dakikada gelişen Hamitköy atağında John Ebuka topu filelere gönderdi ve fark bire inerek skor 4-3 oldu.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği konuk ettiği Hamitköy’ü 4-3 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

