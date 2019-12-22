Kahramanlar  saygıyla anıldı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi. Anma töreninin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi.

Şehitler Abidesi önündeki anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından son buldu.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Ertürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet CTP Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

İskele’de dua da okundu

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, İskele’de de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, törende Anıt’a çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Ali Özüak, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Salih Sağdıç, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Rümeysa Mazlum, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Atakan Genç şiir okudu.

Törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı. Tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu.



Güzelyurt’ta tören düzenlendi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Güzelyurt’ta Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, törene Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı. Törende anıta çelenklerin konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve şiirler okundu.

Gazimağusa’da şehitliklere karanfil bırakıldı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazimağusa’da tören düzenlendi.

Tören, Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı’nda gerçekleşti. Törene Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer yetkililer katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Gazimağusa Meslek Lisesi Öğretmeni Naziyet Gencay günün anlam önemini belirten konuşma yaptı.

Gazimağusa Meslek Lisesi Öğrencisi Melike Tuna şiir okudu.

Din görevlisi tarafından şehitler için dua edildi. Tören sonunda şehitlik ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı.

Mesajlar yayınlandı

, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu birer mesaj yayınladı.