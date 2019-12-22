Lidere selam durun 1-2

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

CİHANGİR: Mehmet Emin, Gökhan, Çağlar(DK 74 Hüseyin Hürben), Zihni, Ali, Mikail, Musa, Behiç, Mujeci, Eric, Lungelo.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf, Yasin, Yusuf Beyazi, Mehmet Erol, Adil, Ünal, Dinopeter, Zokou(DK 67 Sami Ergazi), Arif(DK 79 Uğur), Mehmet Gürlü(DK 90+4 Halil), Peter.

GOLLER: DK 3 Lungeleo(Cihangir). DK 10 pen, DK 85 pen Yasin(Mağusa Türk Gücü)

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in on beşinci haftasında Mağusa Türk Gücü deplasmanda Cihangir’i 2-1 mağlup ederek ligin ilk devresini 35 puanla lider tamamladı. Lungelo ile üçüncü dakikada öne geçen Cihangir, Yasin’in 10 ve 85’de ki penaltı gollerine engel olamayınca aldığı mağlubiyet sonrası ligin ilk devresini 30 puanda tamamlamış oldu.

1.dk: Çabuk gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Arif’in ceza alanı içerisinde vuruşunu önce kaleci Mehmet Emin sonrasında savunma uzaklaştırdı.

3.dk: Cihangir’in kontra atağında Çağlar’ın sağ kanattan yaptığı güzel ortada Lungeleo kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0

7.dk: Peter ile başlayan Mağusa Türk Gücü atağında bu oyuncunun pasında ceza alanına giren Dinopeter’in vuruşunu kaleci Mehmet Emin kornere çeldi.

10.dk: Mağusa Türk Gücü’nün geliştirdiği yeni bir atakta Cihangir’in ceza alanı içerisinde Dinopeter Behiç tarafından yere indirilince, konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Yasin skora denge getiren isim oldu.1-1

21.dk: Gelişen Mağusa Türk Gücü kontra atağında Dinopeter’in vuruşu üst direkten oyun alanına geri dönerken, dönen topa Peter’in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

28.dk: Sağ kanattan başlayan etkili Cihangir atağında Çağlar’ın akıl dolu pasında Lungeleo’nun aşırtma vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

33.dk: Sağ kanattan gelişen yeni bir Cihangir atağında Behiç’in güzel ortasında Lungelo’nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.

49.dk: Cihangir takımının kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Zihni’nin kafa vuruşunu kaleci Yusuf son anda kornere çeldi.

59.dk: Mağusa Türk Gücü kontra atağında ceza alanı dışından Peter’in vuruşunu Mehmet Emin topu kornere çelmeyi başardı.

70.dk: Dinopeter ile başlayan Mağusa Türk Gücü atağında sol kanattan ceza alanına giren Dinopeter’in sert ve etkili vuruşunu kaleci Mehmet Emin kornere çeldi.

85.dk: Gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Cihangir ceza alanı içerisinde Uğur, kaleci Mehmet Emin tarafından yere indirilince konuk takım bir kez daha penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Yasin takımını öne geçiren isim oldu.1-2

87.dk: Gelişen Cihangir atağında Musa ceza alanı içerisinde uygun durumda topu dışarı gönderdi.

89.dk: Gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dinopeter’in soldan ortasında Peter’in yakın mesafeden vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı kazanan taraf 1-2’lik skorla Mağusa Türk Gücü oldu.