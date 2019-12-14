Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 4’üncü hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 4’üncü hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 4’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Ahmet Duyar/Dikmen
2) Osman Geçit/Mağusa
3) İlhan Kurt/Lefke
4)Gül Tahsildaroğulları/Gaziveren
5)Fezile Özataç/Lefkoşa
Fanlı soba:
1)Taliye Kardana/Karşıyaka
2) Asuman Defteralı/Hamitköy
3) Gülsen Engür/Lefkoşa
4)Gönül Latifoğlu/Hamitköy
5)Sevim Kaptan/Sütlüce
Ütü:
1)İbrahim Değirmencioğlu/Mağusa
2) Mustafa Gazi/Lefkoşa
3) Yaşar Barut/Alsancak/
4)Muazzez Evliya/Gönyeli
5)Aziziye Aşar/Mormenekşe
Tost Makinesi:
1)Fatma Balbaz/Dağyolu
2)Meral Borucu/Meriç
3)Ömer Baturay/İskele
4)Necmi Çelik/Lefkoşa
5) Duygu Bulutoğlu/Gaziköy