Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 4’üncü hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 4’üncü hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 4’üncü hafta çekilişi yapıldı. 

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 4’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:                                                                                      

1)Ahmet Duyar/Dikmen
2) Osman Geçit/Mağusa
3) İlhan Kurt/Lefke
4)Gül Tahsildaroğulları/Gaziveren
5)Fezile Özataç/Lefkoşa

Fanlı soba: 
1)Taliye Kardana/Karşıyaka
2) Asuman Defteralı/Hamitköy
3) Gülsen Engür/Lefkoşa
4)Gönül Latifoğlu/Hamitköy
5)Sevim Kaptan/Sütlüce

Ütü:
1)İbrahim Değirmencioğlu/Mağusa
2) Mustafa Gazi/Lefkoşa
3) Yaşar Barut/Alsancak/
4)Muazzez Evliya/Gönyeli
5)Aziziye Aşar/Mormenekşe
 
Tost Makinesi:
1)Fatma Balbaz/Dağyolu
2)Meral Borucu/Meriç
3)Ömer Baturay/İskele
4)Necmi Çelik/Lefkoşa
5) Duygu Bulutoğlu/Gaziköy

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2019, 04:27
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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