Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 4’üncü hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 4’üncü hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 4’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Ahmet Duyar/Dikmen

2) Osman Geçit/Mağusa

3) İlhan Kurt/Lefke

4)Gül Tahsildaroğulları/Gaziveren

5)Fezile Özataç/Lefkoşa



Fanlı soba:

1)Taliye Kardana/Karşıyaka

2) Asuman Defteralı/Hamitköy

3) Gülsen Engür/Lefkoşa

4)Gönül Latifoğlu/Hamitköy

5)Sevim Kaptan/Sütlüce



Ütü:

1)İbrahim Değirmencioğlu/Mağusa

2) Mustafa Gazi/Lefkoşa

3) Yaşar Barut/Alsancak/

4)Muazzez Evliya/Gönyeli

5)Aziziye Aşar/Mormenekşe



Tost Makinesi:

1)Fatma Balbaz/Dağyolu

2)Meral Borucu/Meriç

3)Ömer Baturay/İskele

4)Necmi Çelik/Lefkoşa

5) Duygu Bulutoğlu/Gaziköy

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2019, 04:27