Hedef  müreffeh  bir Türkiye

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu AK Parti ile yollarını ayırması sonrası kurduğu 'Gelecek Partisi'ni Ankara'da tanıttı.

Ahmet Davutoğlu, kurduğu Gelecek Partisi için yasal başvuruda bulunmasının ardından, dün, Ankara'da kameraların karşısına geçti. "Bizim bir Geleceğimiz var" sloganıyla çıkan partinin kurucular kurulunu tanıtmak için sahneye çıkan Davutoğlu açıklamalarda bulundu.

Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı.

Davutoğlu "Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik." dedi.

Davutoğlu konuşmasında başkanlık sistemini eleştirerek "Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşmasında, ayrıca parlamenter sisteme geri dönüş mesajı verdi. Davutoğlu bunun için yeni baştan bir anayasa yazılması gerektiğini vurguladı. Dış politikada herkesle görüşülmesi gereğini savunan Davutoğlu, Türkiye'nin çıkarlarının korunması gerektiğini de belirtti.

Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında AK Parti'den istifa eden bazı eski milletvekilleriyle birlikte eski İstanbul il başkanı Selim Temurci ile 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok da var.