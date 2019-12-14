Maaş 50 bin sterlin

İngiltere Kraliçesi Elizabeth için açılan bir iş ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliçe Elizabeth'in sosyal medya hesaplarını yönetecek bir kişi aranıyor.

İşverenler ile çalışanları bir araya getiren paylaşım platformu LinkedIn’de yer alan ilan 24 Aralık’a kadar yayında kalacak.

İlanın açıklamasında, “Kraliçe’nin kamuoyu nezdinde ve dünya sahnesindeki görünürlüğünü sürdürmenin yeni yollarını bulmak durmaksızın çalışmayı gerektiriyor” deniliyor.

Teknoloji dünyasının uzmanlarını başvuruya davet eden açıklamada görev tanımı ise, “Yaratıcı ve yenilikçi, kalem ustası ve iyi bir editör olmak, farklı gruplar, amaçlar ve formatlar için dijital içerik üretebilecek uzmanlık” diye tarif ediliyor.

Bir sosyal medya ekibini yönetmesi istenen kişiye, 50 bin sterline (yaklaşık 400 bin TL) varan yıllık maaş ödeneceği belirtiliyor. Yıllık 33 gün izin hakkı bulunan müstakbel çalışan, öğle yemeklerini de ücretsiz olarak Buckingham Sarayı’nda yiyecek.