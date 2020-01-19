Letafet’te Korhanlı geceler çok eğlenceli geçiyor

Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da Cuma gecelerinin aranan ve sevilen sanatçısı Korhan Saygıner yine hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Korhan, kendisinin ve kendisini dinlemeye gelen Letafet Lounge misafirleriyle birleşen güzel enerjisinin de verdiği coşkuyla, geceye hareketli parçalarla başladı. Saygıner; soğuk kış gecesinde seslendirdiği en güzel parçalarla dinleyenlerinin içini ısıtırken, sevenleri de ona hep bir ağızdan eşlik etti.

Letafet Lounge konukları arasında, bol bol doğum günü olan izleyiciler vardı. Saygıner’in güzel enerjisi ve eşsiz yorumuyla neşeli dakikalar yaşayan misafirler, unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşadı.

Korhan Saygıner, Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Barış Manço gibi Türkiye’de, yıllar geçse bile unutulmayacak isimlerin parçalarını konser boyunca seslendirdi. Nostaljik parçaların hissettirdiği güzel hisler ile geçmişe yolculuk yapan Letafet Lounge bar misafirleri, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Korhan Saygıner 31 Ocak Cuma gecesi yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…



