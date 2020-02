Letafet’te sahne alan Korhan bir kez daha hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu

Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da her Cuma sahnede yerini alan, sevilen sanatçı Korhan Saygıner, muhteşem performansıyla tüm dinleyenlerinin beğenisini topluyor.

Korhan Saygıner, bir birinden güzel Türkçe parçalarla oluşturduğu repertuvarıyla Letafet Lounge misafirlerine yine eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Repertuvarında Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Yıldız Tilbe gibi yıldız sanatçıların en popüler parçalarına ağırlık veren Korhan, yaklaşık iki buçuk saat sahne aldığı konserinde, dinleyenlerine hem nostaljik hem eğlence dolu bir gece yaşattı.

Saygıner’in her yaştan sevenleri, seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Enerjinin hiç düşmediği Cuma gecesinde doğum günü kutlamalarına da yer verildi.

Konser boyunca enerjisini ve coşkusunu bir an bile kaybetmeyen Saygıner’in ve Letafet Lounge misafirlerinin de yüksek enerjisi birleşince, Merit Park’ta unutulmaz bir Cuma gecesi yaşandı.

Korhan, program süresince “seni seviyoruz” diye tempo tutan Letafet konuklarına “Bu sevgi karşılıklıdır. Ben de sizleri seviyorum” sözleriyle cevap verdi.

Korhan Saygıner her Cuma akşamı olduğu gibi gelen hafta 14 Şubat Cuma, Sevgililer günü gecesinde de yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…