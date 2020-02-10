Corona virüsü kritik seviyeye çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a ulaştı. Virüsten 813 kişi yaşamını yitirirken, Çinli yetkililer, toplam ölü sayısının dün itibariyle SARS salgınında ölenlerin sayısını geçtiğini açıkladı.

Yeni tip Corona virüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, Corona virüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 813 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 811'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 37 bin 198, Hong Kong'da 26 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü. Bu arada Çinli yetkililer, toplam ölü sayısının dün itibariyle SARS salgınında ölenlerin sayısını geçtiğini açıkladı.

Çin dışında Corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 96

Singapur: 40

Tayland: 32

Güney Kore: 25

Malezya: 17

Avustralya: 14

Vietnam: 14

Almanya: 14

ABD: 12

Fransa: 11

Birleşik Arap Emirlikleri: 7

Kanada: 6

İngiltere: 3

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İspanya: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020, 11:35