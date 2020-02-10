Meclis Başkanı Uluçay, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, tesisin yaban hayat koruma üniteleri ve laboratuvarlarında incelemelerde bulunan Uluçay, Doğa Parkı yetkililerinden çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Uluçay’a ziyaretinde Meclis Genel Sekreteri İbrahim Avkan ile Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir eşlik etti.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, konuşmasında, Başkan Uluçay’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, doğal hayatı korumak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, tesisin yaban hayatı korumak adına bilimsel ve teknik çalışmalarla özverili ile çalışan bir yer olduğunu dile getirdi.

Uluçay, çalışan ekibin ülke için çok büyük bir değer olduğunu ifade ederek, yöneticiler olarak görevleri yerine getirirken bu değerlere de sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Yaban hayatı koruma adına gerekli tüm yasal düzenlemelere Meclis olarak katkı koymaya hazır olduklarını vurgulayan Uluçay, yapılacak olan çalışmalarda Taşkent Doğa Parkı çalışanlarından da her türlü katkıyı almaya hazır olduklarını söyledi.

Dünyada sayısı az olan böyle bir tesisin ülkede de olmasından gurur duyduklarını belirten Uluçay, özveri ile çalışan herkese teşekkür etti.