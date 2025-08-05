Şarkılarıyla coşturdu

Arap müziğinin güçlü sesi Ali Al Deek, geçtiğimiz cumartesi gecesi Merit Royal Diamond Otel’de hay-ranlarıyla buluştu. Orta Doğu’nun sevilen sanatçısı, bu muhteşem gecede hem sahnesiyle hem de enerjisiyle unutulmaz bir performansa imza attı.

Merit Royal Diamond’ın şıklığı ve ışıltısıyla bütünleşen görkemli salonda, bini aşkın davetli yerini aldı. Sahneye sevilen şarkısı “Sayeen Dayaen” ile çıkan Ali Al Deek, ilk andan itibaren salonu coşturdu. Arap dünyasının dört bir yanından gelen hayranları tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan sanatçı, neşeli tavırları ve sahneyle kurduğu sıcak iletişimle büyük beğeni topladı.

Performansına başlamadan önce yaptığı kısa konuşmada, “Bu geceyi organize eden Merit Royal Dia-mond ailesine teşekkür ederim” diyerek ev sahiplerine özel bir selam gönderen Ali Al Deek, konser boyunca tempoyu bir an olsun düşürmedi. Hareketli parçalarla salonu adeta bir dans pistine çeviren sanatçı, müziğin ritmini hisseden misafirlerine eğlence dolu saatler yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren programının sonunda ayakta alkışlanan Ali Al Deek, hayranlarının sevgisine iç-ten bir teşekkürle karşılık verdi. Sahneyi alkışlar eşliğinde terk eden ünlü sanatçı, Merit Royal Dia-mond’da bir kez daha unutulmaz bir geceye imza atmış oldu.