İşbirliği yapılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konuları Müsteşarı Francis Fannon, “doğal gaz konusunda pastadan büyük payı kim alacak felsefesi devam ederse bölgede kimsenin kârlı çıkması söz konusu değil” dedi.

Fannon, Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide, “tavsiyemiz sükûnettir, diyalogdur. Gerilimin devam etmesi veya tırmanması halinde şu andaki var olan ekonomik perspektiflerin devamı konusu olmayacaktır” uyarısında bulundu.

Kathimerini söyleşiyi “Doğal Gaz İşbirliğini Dikte Eder… Francis Fannon Kathimerini’ye Amerikan Girişimleri ve Enerjideki Perspektifleri Hakkında Konuştu… Türkiye İle İlişkilerimiz Kıbrıs ve Yunanistan’la İlişkimizi Olumsuz Etkilemeyecek” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazeteye göre enerjinin btu, varil ve gelirden çok daha fazlası olduğuna işaret eden Fannon “ekonomik kalkınmanın, siyasi güvenliğin ön şartıdır, enerjinin işbirliği için bir çeşit katalizör olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fannon Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri “genel hatları ile olumlu gördüğünü” belirterek, “enerji elzem ve temel bir unsurdur. Devletler, mesele ve zorluk çıkarabilecek diğer bütün uzun vadeli siyasi sorundan bağımsız olarak enerjinin önemini başarır ve üzerinde odaklanırsa, enerji alanındaki bu ilişkilerin diğer alanları da etkileyebileceğine inanıyorum” dedi.

İsrail’den doğal gazın Ürdün’e ve Mısır’a ihracı anlaşmasının hayata geçmekte olduğunu gördüklerini belirterek, bunun, daha birkaç yıl öncesine kadar imkânsız görülen işbirliğine önemli bir örnek teşkil ettiğini belirten Fannon “enerji alanında bu işbirlikleri olmazsa kaynaklar atıl kalır” dedi

Fannon Türkiye’nin bölgedeki çalışmaları hatırlatıldığında “Bütün tarafları bölgedeki istikrarı daha da bozabilecek meydan okuma hareketlerinden kaçınmaya çağırdık” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye enerji kavşağı olabilir

"Türkiye’ninki de böyle bir harekettir. Buna, bölgenin bütününün kalkınması mantığıyla atıf yaptım. Kıbrıs’tan ayrıldığımda doğrudan Ankara’ya gitmemin sebebi de budur. Türkiye coğrafik konumu nedeniyle enerji kavşağı olabilir. Dolayısıyla herkesin değerlendirebileceği birçok perspektif var. Elbette burada olma sebebim uzun vadeli siyasi meseleleri çözmek değil ama bölgenin bütün ülkelerine, bu işbirliklerinden faydalanabileceklerini göstermektir.”

Gazetenin “bütün taraflara meydan okuma hareketinden kaşınma çağırısı yaptınız. Türkiye dışında hangi taraflara atıf yaptınız?” sorusu üzerine Fannon, “Türkiye’nin faaliyetlerine taraflardan birinin nasıl cevap verebileceğini veya nasıl tepki göstereceğini bilemem. Tavsiyemiz sükûnet olması, diyalog olması ve şu anda var olan ekonomik perspektiflerin, gerilimlerin devam etmesi veya tırmanması halinde var olmaya devam etmesinin söz konusu olmayacağıdır” dedi.