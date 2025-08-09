Mega kenti salladı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, ‘Up All Night: Live in 2025’ dünya turnesi kapsamında İstanbul Festivali’ne özel performansıyla mega kentte hayranlarıyla buluştu.

Lopez, konseptini İstanbul’un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan, üzerinde yaklaşık 6 ay çalışılan, 36 metreye uzanan ses kulelerinin yer aldığı dev sahneye On The Floor şarkısıyla giriş yaptı. Yenikapı’da sahne alan sanatçı, etkinlikte dans performansları ve giydiği kıyafetlerle yürek hoplattı. TemaCC iş birliğiyle gerçekleşen konserin VIP bilet fiyatları, İstanbul’da 10 ile 18 bin TL arasında satıldı. Lopez’in konserinde, yaklaşık 40 bin kişi izleyici olarak katıldı.

