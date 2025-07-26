Antalya’yı salladı

Dünyaca ünlü pop yıldızı 56 yaşındaki Jennifer Lopez, “Up All Night Live In 2025” turnesi kapsamında önceki gece Antalya Belek’te konser verdi.

Altı yıl aradan sonra Türkiye’ye giden Lopez, sahnede 50 dansçı eşliğinde 35 şarkı seslendirdi.

Konser öncesinde 56’ncı yaşını sahnede ekibiyle birlikte kutlayan sanatçı, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri; sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim izledi.

Jennifer Lopez, Türkiye'deki ikinci konserini 5 Ağustos'ta İstanbul’da verecek.



