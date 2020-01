Letafet’te sahne alan Korhan Saygıner unutulmaz şarkılarla sevenlerini geçmişe götürdü

Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahne alan, Cuma gecelerinin vazgeçilmez sanatçısı Korhan Saygıner, nostaljik parçalarıyla sevenlerini geçmişe götürdü.

Seslendirdiği çeşitli parçalarıyla her kitleden hayranlarına hitap etmeyi başaran Korhan Saygıner, sevenlerine dans ve müzik dolu bir gece yaşattı.

Saygıner’i dinlemek için Letafet Lounge Bar’ı dolduran izleyiciler şıklıklarıyla adeta göz kamaştırdı. Her yaştan konukların bulunduğu gecede eşi, sevgilisi, arkadaşları ve ailesi ile gelmeyi tercih edenler vardı. Letafet Lounge Bar, bu güzel kış gecesinde eğlenceye doydu.

Saygıner günümüz parçaları kadar nostaljik parçalara da repertuvarında yer verirken, Sezen Aksu, Barış Manço, Müslüm Gürses gibi usta isimlerin parçalarını seslendirmeyi ihmal etmedi.

Türkiye’nin başarılı isimlerinden olan Kayahan’ın, “Hep Karanlık” isimli parçasını Korhan Saygıner kendisine hep bir ağızdan eşlik eden sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Coşkunun hep yüksek olduğu gecede, zaman zaman duygusal dakikalar da yaşandı.

Korhan Saygıner her Cuma akşamı olduğu gibi gelen hafta 17 Ocak Cuma gecesi yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sevenleriyle buluşmak için hazırlıklarına başladı.