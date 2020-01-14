Ne olur yani biraz çalışılsa

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.55’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Gazimağusa- Yeniboğaziçi- İskele- İmar planıyla ilgili tartışmaların yaşandığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Resmi Gazete’de yayımlamadığı gerekçesiyle eleştirilen Başbakan Ersin Tatar, sıkıntılı bir süreç yaşandığını, Koalisyon ortağı ile fikir ayrılığı olduğunu ve Başsavcılığa sorduklarını belirterek, “Ne olur yani biraz daha çalışma olursa üstünde. Benim partim biraz daha zaman diyor. Ben de böyle bir yol izlemeye karar verdim” dedi.

Özyiğit’ten Özersay’a soru

Ardından TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 62’nci madde tahtında söz alarak emirnameler konusuna değindi.

Özyiğit Gazimağusa- Yeniboğaziçi- İskele- İmar planının yürürlüğe girmemesini eleştirdi.

Bu noktada emirname için son tarih verilmesini de eleştiren Özyiğit, imar planının birleşik kuruldan onaylanmasına rağmen resmi gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmediğini, emirnamenin de süresinin dolduğunu dolayısıyla fasıl 96’ya dönüldüğünü belirterek, bunun faturasının kimde olduğunu sordu.

Kudret Özersay’a da soru yönelten Özyiğit, Özersay’ın 4’lü koalisyondan etik sorunlar nedeniyle çekildiğini dile getirerek “şimdi ortada rant var buna ne diyeceksiniz” diye sordu.

Erhürman: Sorunlar neden çözülmedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da aynı konuyla ilgili 62’nci madde tahtında söz alarak, imar planı çalışmasının 4’lü koalisyon döneminde başlatıldığını hatırlattı.

“Eğer hükümetin UBP kanadı bu süreçte teknik sorunlar görüyorsa neden süreç içinde bu sorunlar çözülmedi” diye soran Erhürman, emirnamenin süresinin dolduğuna da işaret etti.

İçişleri Bakanı’nın geçen hafta hükümetin bu konuda hem fikir olduğunu söylediğini anımsatan Erhürman, Başbakan’ın İçişleri Bakanı’nın çalışmalarında hukuki ve teknik sıkıntılar gördüğünü söyledi.

Erhürman, bu tavırla ülkede artık kimsenin imar planı çalışması yapmayacağını kaydetti.

Tatar: Ben mecbur muyum imzalayayım?

Başbakan Ersin Tatar da, bunun son derece önemli bir konu olduğunu dile getirdi. Çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını söyleyen Tatar, bu nedenle ilgili bakanı tenzih ettiğini dile getirdi.

Bunun çok teknik, çok kapsamlı bir iş olduğunu, teknik adamların kendisine tavsiyesinin bu imar çalışmalarının ayrı ayrı yapılması gerektiği yönünde olduğunu dile getiren Tatar, bölgede 23 bin konutun onaylandığını belirtti.

Tatar, “Ben mecbur muyum imzalayayım. Günün sonunda tüm tarafları dinledim. Koalisyon ortağı ile fikir ayrılığı oldu. Başsavcılığa sorduk. 23 bin konut ve benim vatandaşım kendi arazisinin ne olacağı belli değil, çok detaylar var. Çevreyi koruyacağız ama bölge bu kadar yapıyı kaldıracak mı. Bir bakalım dedik.

Ne olur yani biraz daha çalışma olursa üstünde. Benim partim biraz daha zaman diyor. Ben de böyle bir yol izlemeye karar verdim. Biz de imar planı isterik ama bu kadar fikir ayrılığı olan bir ortamda tekrar düzenlenmesi algısı oldu. Demokraside çareler tükenmez” dedi.

Mesut Genç baba oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın sunuşlarına yer verildi.

Bu bölümde öneri sahipleri adına Halkın Partisi milletvekili Mesut Genç’in sunduğu “Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi”nin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Öneri sahibi Mesut Genç’in baba olması nedeniyle oturuma katılamaması nedeniyle onun adına HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu söz alarak yasa önerisi hakkında bilgi verdi.

Manavoğlu, önerinin bankayla borçlu arasındaki ilişkiyi düzenlemenin hedeflediğini dile getirdi. Manavoğlu böyle bir değişiklikle ilgili daha önce Ekonomi Bakanlığı’nda çalışma yapıldığını da söyledi.

Özdenefe: Neden HP gündeme getirdi?

Öneri üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe daha önce ilgili bakanlıkta çalışması yürütülen bu önerinin neden iki HP milletvekili tarafından Meclis’in gündemine getirildiğini sordu.

Manavoğlu buradaki amaçlarının süreci hızlandırmak olduğunu belirtti.

Öneri konusunda Genel Kurul’da tartışma çıktı. CTP Milletvekili Salahi Şahiner de söz alarak yasa önerisinde yer alan bazı maddeleri okuyarak maddelerde yer alan oranları eleştirdi.

Manavoğlu önerinin amacının borç alanın neyin altına imza atmasını bilmesi olduğunu dile getirdi.

Berova’dan eleştiri

UBP Milletvekili Özdemir Berova da ivediliği alındıktan sonra komitelere gönderilecek önerilerin sanki sonlandırılmış gibi tartışılmasını eleştirdi.

Yasa önerilerinin genel kurula daha önce de geldiğini söyleyen Berova milletvekillerin sunduğu önerilerin bazılarının yasalaşıp bazılarının yasalaşmadığına işaret etti.

Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, benzer bir şekilde geçirilen bir yasanın Cumhurbaşkanlığı’ndan geri döndüğünü dile getirdi.

Taçoy: Tüketicinin korunması hedefleniyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da bu yasanın 2011-12 yılında yapılan bir çalışmanın devamı olduğunu dile getirdi.

Buradaki amacın bankaların, uygulanacak faiz oranları, masraflar ve diğer oranlar hakkındaki detayları borçlanacak kişilere vermesinin sağlanması olduğunu dile getiren Taçoy, tüketicinin korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

Tezkerenin görüşmesi haftaya kaldı

Konuşmaların ardından öneri sahipleri, gelecek hafta görüşülmek üzere ivediliğinin ertelenmesini talep etti. Böylece tezkerenin görüşülmesi haftaya bırakıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi’nin Başkanlığına UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın, Başkan Vekilliğine ise CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin getirildiğine ilişkin tezkere okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasa tasarısını kabul ettikten sonra dünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki genel kurul toplantısı bugün saat 10.00’da yapılacak.