25. Critics’ Choice Film Ödülleri’ne dekolteler damga vurdu

25. Critics' Choice - Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri'ne ünlü isimlerin göğüs dekolteleri damga vurdu. Özellikle Anne Hathaway'in seçimi gecenin en çok konuşulan elbiselerindendi...

Çok fazla dekolte ile görmeye alışık olmadığımız ünlü oyuncu Anne Hathaway, törenin en ilgi gören ismiydi. Derin göğüs dekoltesiyle beğeni toplayan Hathaway, altın rengi Versace elbisesi ile gecenin en şık kadınları arasında yer aldı. Jennifer Lopez, Golden Globe töreninde tercih ettiği elbisesini unutturacak bir tasarımla geceye katıldı. ‘Hediye paketi’ gibi görünümünden çabucak sıyrılan Lopez, törende Georges Hobeika’nın 2018 Sonbahar Kış koleksiyonundan bir elbise giydi.

Yaşına uygun yaptığı seçimlerle beğeni toplayan Zendaya da gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi.