Şebekenin mumu  erken söndü

Onur ULAĞ

Düzmece trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırmak istedikleri iddia edilen Yunus K., Ahmet Ç., Murat Ç., Mehmet K. ve Murat K.’nin foyası ortaya çıktı.

Dikmen’de kasıtlı olarak kaza yapıp polis çağıran üçü kaportacı ikisi araba çekicisi 5 uyanığın yalan söylediği tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatırlarken, bugün mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

İddialara göre; Yunus K., Ahmet Ç., Murat Ç., Mehmet K. ve Murat K. önceki gün Lefkoşa- Dikmen yolunun 4’üncü kilometresinde kullanımlarında bulunan TDN 835 ve HV 495 plakalı araçları kasten birbirine vurup, polisi çağırdı.

Zanlılar olay yerine giden trafik polislerine kaza yaptıklarını söyledi. Kaza yerinde araştırma yapan polis ekipleri, çarpışmanın kontrollü yapıldığını tespit edip, zanlıları sorguya aldı.

Yapılan sorgulamada zanlılar kasten kaza yaptıklarını itiraf etti. Düzmece trafik kazasını ortaya çıkaran polis, zanlıları gözaltına aldı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlıların bugün mahkemeye çıkarılmaları beklenirken, polis 5 uyanığın amacının sigorta şirketlerini dolandırmak olduğunu açıkladı.

Polis açıklamasında ‘5 zanlının sigorta şirketini dolandırmak kasti ile önceden aralarında anlaşarak’ hareket ettiklerini belirtti.