Vatandaşa kolaylık

İbrahim DİRAN

Yeni araç kayıt sisteminin hizmete girmesinin üzerinden bir hafta geçti, bir haftada 347 kişi internet üzerinden seyrüsefer ücreti ödedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) sayesinde, araç sahipleri seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcını internet üzerinden ödeyebiliyor.

AKOS sisteminin tanıtım toplantısı dün Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Uğur Umay Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, AKOS ile Araç Kayıt Dairesinde çağ dışı kalan sistemin de kaldırıldığını kaydetti.

Yeni sistem sayesinde seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden ödenebileceğini, ileride daha çok hizmetin internet üzerinden verilebileceğini kaydeden Bağzıbağlı, AKOS’un yeni bir yazılım olduğunu ve yeni sistem sayesinde Daire ve şubelerde hizmetlerin daha hızlı yapılabileceğini söyledi.

Bahse konu harçların ödenmesinin yanında, koçanların bilgisayarda hazırlanıp araç sahiplerine çıktılarının verileceğini kaydeden Kemal Bağzıbağlı, sistem üzerinden eski borçların da görülebilip ödenebileceğini kaydetti.

Trafik denetimlerinde polis memurunun tablet üzerinden plaka numarası girerek bahse konu aracın seyrüsefer harcının ödenip ödenmediğini, muayenesinin yapılıp yapılmadığını görebileceğini kaydeden Bağzıbağlı, ancak yasa gereği, araç sahiplerinin seyrüsefer ruhsatının çıktısını araçta bulundurması gerektiğini kaydetti.

İnternet ödeme sisteminden, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının //bub.gov.ct.tr/ sitesinden erişilerek, plaka numarası, kimlik bilgileri ve koçan düzenleme tarihi girilerek yararlanılabiliyor.

Aydın: Sistem 2 ayda tamamlandı

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, sistemin geliştirilip devreye sokulmasının 2 aylık bir süre aldığını, 3-4 aylık bir geçiş sürecinde aksaklıklar yaşanabileceğini ancak şu an itibarıyla sorunsuz çalıştığını kaydetti.

Basın toplantısında ayrıca Motorlu Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi Amir Vekili Halil Paşa, Sistemi kuran Cybersoft yazılım şirketi yöneticilerinden Sedat Akel, Danışman Abbas Karayel, Cybersoft yetkililerinden Fatma Kamber, Araç Kayıt Dairesi çalışanlarından Arif Metay Zorlu birer konuşma yaptı.