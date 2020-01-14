Uzlaşı istiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, geçtiğimiz gün beraberindeki heyetle birlikte Karaağaç ve Esentepe bölgelerini gezdi. Gittiği yerlerde yurttaşların sorunlarını dinleyen Erhürman, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kendisinin ve CTP’nin hedeflerini anlattı.

Yapılan açıklamaya göre, Erhürman, yaptığı konuşmada, farklı modelleri tercih edenler olmasına karşın, Kıbrıs Türk halkının her bireyinin bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılarak öngörülebilirliğin sağlanmasını istediğini söyledi. Kapsamlı çözüme ulaşılamayan koşullarda da her yurttaşın, kapsamlı çözüm iradesinin ve Kıbrıslı Türklerden kaynaklanmayan sebeplerle çözüme ulaşılamayan koşullardaki haklı taleplerinin proaktif bir dış politikayla dünyaya anlatılması gerektiğini belirten Erhürman, “Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, demokrasi, kendini kendi kurumlarının üreteceği kararlarla yönetme de Kıbrıs Türk halkının ortak iradesidir” dedi.

“Geleceğe dair taleplerde uzlaşı var”

Kıbrıs Türk halkının geleceğe dair taleplerinde büyük ölçüde uzlaşma olduğunun altını çizen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun içindir ki cepheleşmemize, bölünmemize, parçalanmamıza gerek yok. Bir an önce kapsamlı çözüm irademizi hep birlikte ortaya koymaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra, beşli konferansın toplanmasını ve oradan bizi bir an önce kapsamlı çözüme ulaştıracak, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sistematiğinin çıkmasını sağlamaya çalışacağız. Ama yalnızca onunla yetinmeyeceğiz.