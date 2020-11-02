Merit Crystal’de ‘Özerk Petrol’a özel eğlence

Merit Crystal Cove Hotel; Maestro Turizm Acentesi işbirliğinde geçtiğimiz hafta sonunda Özerk Petrol Grubunu ağırladı.

Yaşanılan zorlu pandemi süreci sonrasında yaklaşık 100 odalık grubu ağırlayan Merit Crystal Cove Hotel tüm önlemlerini alarak misafirlerine muhteşem bir hafta sonu tatili yaşattı.

Türkiye’den PCR testi ile uçuş yapan tüm misafirler Ercan Havalimanına inişleri sonrasında yapılan

2. PCR test sonuçlarını kendileri için tüm önemlerin alındığı odalarında geçirdiler. Odalarında Merit ayrıcalığını yaşayan misafirler, sonuçları çıktıktan sonra güzel havanın tadını denize ve havuza girerek çıkarttılar.

Acente yetkilileri ile grup misafirlerini 3 gün boyunca ağırlayan Merit Crystal Cove Hotel, Güneydoğu mezeleri ve lezzetli kebap çeşitleriyle Ottoman Kebab House’da misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Otel yönetimi adanın bu en güzel zamanında Türkiye’den gelecek misafirlerini güvenli bir ortamda ve hijyen koşullarda ağırlamak için sabırsızlandıklarını iletti.