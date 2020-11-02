Salgınla mücadeleye katkı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD. okullardaki yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli devam edebilmesini desteklemek amacı ile İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu okullarına toplamda 135 adet sensörlü el dezenfektan makinesi, 675 litre dezenfektan ve 5 bin adet maske gönderdi. Ayrıca her okula yıl içinde kullanmamışsa 500 TL harcama katkısı yapılacak.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Her iki kurum Mart ayından günümüze toplum için PCR Test kiti alımı, üreticiden patates-zeytinyağı alımı, belediye ve muhtarlar aracılığı ile ihtiyaçlı ailelere iaşe-ibade yardımı ve buharlı dezenfektan makinası alımı yapmış, okullar için Pandemi kitapçığı hazırlayarak öğretmen ve ailelere kaynak yaratmıştır.

Öğretmen sorunlarıyla toplum sorunları iç içedir felsefesiyle mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiriz.”