Arama çalışmaları sürüyor

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 73’e yükseldi. Yaralı 949 vatandaştan 220'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor. Yıkılan 8 binadaki kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 73'e yükseldi.

AFAD, depreme ilişkin son bilgileri açıkladı.

Depremde yaralanan 949 vatandaştan 729'u taburcu edilirken, 220 kişinin tedavisi devam ediyor.

41 bina ağır hasarlı

Son durum hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"104 vatandaş enkazdan yaralı bir şekilde çıkarıldı. Arama faaliyeti yapılan 8 bina var. 910 kişi sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Hasar tespit çalışmalarında 2 bin 234 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Ağır hasarlı 41 bina, orta hasarlı 35 bina bulunuyor. Bir ay sonra da burada inşaat çalışmalarına başlamış olacağız. Bayraklı'daki 24 mahallede afet koordinasyon çadırı kuruyoruz. Vatandaşlara yardım ödemesine başlandı. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım yapılacak. 13 bin lira taşınma ve kira yardımı verilecek."

8 binada arama kurtarma

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1045 araç katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.



Eğitime bir hafta ara

Deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir hafta ara verildi. Kararı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi.

Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuştu.