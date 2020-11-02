Gözler ilk buluşmada

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yarın ilk kez sosyal içerikli görüşmede bir araya geleceğini belirten Rum basını, bu görüşmeden çıkacak sonucun merak uyandırdığını bildirdi.

Fileleftheros gazetesi, bu görüşmenin; BM Genel Sekreteri’nin, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Berlin’de bir yıl önce gerçekleştirdiği görüşmeden sonra, Kıbrıs sorununa ilişkin girişimde bulunulan ilk adım olduğuna dikkat çekti.

Berlin görüşmesinin, çok şey vermediğini ancak Kıbrıs sorununda sonraki adımlarda ne yapılması gerektiği konusunda sağlam bir zemin sunduğu şeklinde değerlendirilebileceğini yazan gazete, şu anda gerek BM Genel Sekreteri’nin gerekse Kıbrıs’taki liderlerden birinin, Berlin’de üzerinde anlaşılanlara bağlı olduklarını ifade ettiğini ancak selefinden farklı bir gündemle KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini kazanan Ersin Tatar’ın niyetlerinin soru işareti olduğunu ileri sürdü.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, KKTC’deki seçimlerin hemen ardından, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik olarak ilk adımı atmak için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup yazdığını ve BM Genel Sekreterin de yanıt mektubu gönderdiğini anımsattı.

Guterres’in yanıt mektubunda, gerek kendisinin, gerekse Kıbrıs’taki liderlerin ve 3 garantör ülkenin hareket etmesini beklediği çerçeveyi ortaya koyarken, Kıbrıs sorunundaki yeni çabanın başlangıç noktasının 25 Kasım 2019’da, Berlin’deki görüşmede sağlanan görüş birliği olduğunu da net bir şekilde ifade ettiğini yazan gazete, bu olgular göz önüne alındığı zaman liderler arasındaki salı günkü görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyduğu çerçevede hareket edip etmeyeceğinin de ortaya çıkacağını savundu.

Gazete haberinde ayrıca, görüşmede ne üzerinde anlaşılacağı ve liderlerin niyetlerinin ne olduğundan bağımsız olarak Kıbrıs sorunundaki adımları daha çok Türkiye’nin belirleyeceğini de savundu.

Haberde ayrıca, Guterres’in ileriki adımlarını belirlemek için ilk görüşmenin sonuçlarını da bekleyeceği, “sahnenin” netleştiği zaman da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un istişarelerde bulunmak için Ada’ya gelip gelmeyeceğine karar vereceği de ifade edildi.