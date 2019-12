Merit Lefkoşa Hotel, düzenlediği yemekte 100 çocuğa yeni yıl hediyelerini takdim etti

KKTC Umut Derneğinin ihtiyaçlı ailelere yardımcı olmak amacı ile her sene düzenlemiş olduğu kampanya kapsamında, bu yılda 100 çocuğun kıyafetlerinin alımını üstlenen Merit Lefkoşa Hotel çocuklara hediyelerini vermek için bir yılbaşı yemeği düzenledi.

Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen yılbaşı yemeğinde, aileleri ile birlikte bir araya gelen çocuklara hediyeleri takdim edildi.

KKTC Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında;

“Merit Lefkoşa ailesi her zamanki gibi desteğini esirgemeyerek 100 çocuğumuza destek oldu. “Tüm Merit Lefkoşa ailesine şahsım ve KKTC Umut Derneği aileleri adına çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu seneler diliyorum”dedi

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses “Siz değerli çocuklarımızı ve ailelerini ağırlıyor olmaktan çok mutluyuz. Her zaman elimiz yettiğince toplumsal dayanışma konularına destek vermeye, ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Böyle güzel bir kampanya ile çocuklarımızı mutlu etmemize aracı olan KKTC Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu’na teşekkür eder, tüm çocuklarımıza hayırlı bir gelecek temennisiyle yeni yıllarını kutlarım.” dedi

KKTC Umut Derneği çocuklarının sürpriz gösterileri ile devam eden gecede ikinci anneleri gibi gördükleri Özlem Dinçoğlu’na ve Merit Lefkoşa Hotel adına hazırladıkları şiir ile duygusal anlar yaşanırken, KKTC Umut Derneği’nin katkılarıyla jimnastik dersi alan çocuklar hazırlmış oldukları Jimnastik show ile ilgi odağı oldular.