Önemli bir  adım atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) UBP’li Belediye Meclis Üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Bakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, göreve geldikleri günden bu yana Lefkoşa Türk Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

Bakanlığı, ilgilendiren yaşlı bakım hizmetleri, kadın sığınma evi gibi konularda tüm bölge belediyeleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Bakan Sucuoğlu 2020’de önemli adımlar atılacağını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, Devlette engelli olarak çalışanlarının barem sorunlarında yaşanan gerilik ile ilgili önemli bir adım atıldığının da müjdesini verdi.

“Engelli vatandaşlarımızın beklediği bir yasaydı. Engelli vatandaşlarımızın maruz kaldığı barem gerililiğe son verecek yasa Bakanlar Kurulundan geçti. Önümüzdeki hafta meclise gelecek. Bir yılbaşı müjdesi olarak paylaşmak isterim.” dedi.

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç da konuşmasında, Lefkoşa’da insan odaklı her konuda Lefkoşalının yanında olduklarını kaydetti.