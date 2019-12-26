Muhtemel riskler hatırlatıldı

Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, sanal paraları ilişkin açıklama yaparak, muhtemel riskleri hatırlattı. Açıklamada, sanal paralar ile gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesinin, yasadışı faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam yarattığı ayrıca, gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturabildiği kaydedildi.

Açıklamada, sanal paranın (Bitcoin, Ethereum, XRP, vb.), herhangi bir Merkez Bankası, benzeri resmi kamu kuruluşu ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen, resmi olarak ihraç edilmiş para birimlerine bağlı olmayan, resmi olarak para birimi veya para statüsü bulunmayan, ancak gerçek ve tüzel kişiler tarafından takas aracı olarak kabul edilebilen bir araç olduğu belirtildi.

Açıklamada tüm bu hususlar çerçevesinde, sanal paralar ile ilgili işlem gerçekleştiren kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve sanal paralar ile ilgili işlem yaptıklarında bahsi geçen olası olumsuzluklarla ve vergi yükümlülükleri ile karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği ifade edildi.