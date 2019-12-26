Bilinçli avcılık gelişecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yasak avlananlara ciddi yaptırımlar uygulanacağını, hem para hem hapis cezaları geleceğini, amacın bilinçli avı sağlamak olduğunu belirtti.

Altuğra, katıldığı televizyon programında av yasası ve çocuk istismarı konularında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede avcılığın kültür haline geldiğini belirten Altuğra, bilinçli avlanan avcıyı desteklediğini belirtti.

Altuğra, “Herkes avı sevmeyebilir ama saygı duymalıdır. Ava gitmek durumunda değiller, av eti tüketmek zorunda da değiller ancak saygı duymak zorundalar. Tabi ki vahşeti, yasak avı desteklemiyorum. Bilinçli avı destekliyorum. Avcı diye ifade ederken bilinçli olanları kastediyorum. Avcı, çevreyi seven ve koruyan kişidir. Avcı, yaralı bir kuşu, avlanmaya yasak bir kuşu bulursa, onu da alıp teslimini yapar, tedavisi yapılır, gerçek avcılık budur” ifadelerini kullandı.

“Ortak akılda buluşulduktan sonra son şeklini aldı”

Yasa tasarısına ilişkin değerlendirmede bulunan Altuğra, tasarının oybirliği ile yürürlüğe gireceğini, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra hayat bulacağını ifade etti.

“Yasayı çalışmak ve son şeklini vermek ciddi çalışmaların sonunda oldu” diyen Altuğra, komite çalışmalarında avcılık federasyon başkanlığını, çevrecileri, Kuşkor’dan yetkilileri çağırdıklarını ve herkesin görüşünü alarak ortak akılda buluştuktan sonra son şeklini aldığını belirtti.

Kısıtlanmış alanlarda av yapılması önerisinin de olduğunu söyleyen Altuğra, “ ‘O zaman avcılar bir birini vuracak’ dedim. Biz bunu istemiyoruz, desteklemiyoruz. Zaten çevrecilerin savunduğu ‘kuşların nesli bitiyor, lalelere zarar veriliyor’ şeklinde şikayetler var. Biz av hayvanlarının korunması için zaten Bakanlar Kurulu cep bölgeleri ilan ediyor. Cep bölgesinin ilan edilmesinden sonra 5 yıl aralıksız zaten ava kapalı kalıyor, kendi doğasında üremesine imkan sağlanıyor. Buradaki av bölgelerinin de ava açık olması gayet bilinçli ilan ediliyor. Av günleri de Bakanlar Kurulu kararı ile ilan ediliyor” dedi.

“Bu derin bir travmadır”

Günümüzde basında sıklıkla çocuk istismarı ve kadına şiddet haberleri görüldüğüne dikkat çeken Altuğra, “Çocuğu ömür boyu mahvettiniz demektir. 9-10 yaşındaki çocuğa akrabaları tarafından tecavüze uğratıldığını düşündüğünüzde ömür boyu nasıl sağlıklı bir ruha sahip olmasını bekleyebiliriz. Bu derin bir travmadır. Ne yapsanız bunu silemezsiniz” dedi.

Altuğra, hangi ortamda yaşayan çocuklar daha ziyade istismara uğruyor diye araştırdığını da kaydederek, şunları söyledi:

“Bu çocukların çevresindeki ebeveynlerin nasıl bir ruh hali içinde olduğunu araştırdım ve yaptığım araştırma sonucunda karşıma çıkan şudur, tecavüze uğrayan çocuğun aile yapısı 1+1 gibi küçük evde yaşamlarını sürdüren aileler, anne baba ve çocukların aynı yatak odasını paylaştığı ailelerin olduğunu gördüm. Veya bu aileler toplumdan uzak, anti sosyal insanlar olduğunu görüyoruz. Ruhsal sağlığının olmadığının da varlığını görüyoruz. Bu çocukların suçu nedir?”

Komitede onaylandı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sundu.

Komite, dünkü toplantısında gündemindeki , “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sundu. UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemi Öztürk ile HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Erek katıldı.