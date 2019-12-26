Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, GAÜ’de etkinlik düzenledi

Şehitler anıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, GAÜ’de etkinlik düzenledi

 21 – 25 Aralık şehitler haftası kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından önceki gün saat 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonunda, “Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı” düzenlendi.

Anma programında 1963 – 1974 yılları arasında şehit olan soydaşlarımız ve gazilerimiz bir kez daha şükran ve minnetle anıldı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Mücadele ve Şehitleri Anma programına katılarak, Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’nu izledi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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