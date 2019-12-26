358 bin TL’ye mal oldu

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde (TMK), Gazimağusa Belediyesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde yapılan iki derslik düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bina yapımını belediyenin, iç donanımını bakanlığın üstlendiği dersliklerin açılışını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter birlikte gerçekleştirdiler.

Açılış töreninde ayrıca Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gazimağusa TMK’ya iki dersliğin bir gereklilik olduğunu ve eylül ayından önce gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydederek, ülkenin gerçekleri olan ekonomik imkânlar ve prosedürün yavaş ilerlemesi nedeniyle dersliklerin gecikmeli olarak hizmete girdiğini söyledi.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nın önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, bugünlere kolay gelinmediğini vurguladı.

Arter, kazalara dikkat çekti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, çok güzel etkinlik nedeniyle bir araya geldiklerini ancak dünkü ölümlü trafik kazası nedeniyle burukluk yaşadıklarını söyledi.

“Trafik kazalarından her gün canımız yanıyor” diyen Arter, ehliyet alma aşamasına gelen öğrencilere “sürat yapmayın, alkollü araç kullanmayın” uyarısında da bulundu.

Arter, ek dersliklerin protokol kapsamında 90 günde tamamlandığını ve 358 bin TL’ye mal olduğunu sözlerine ekledi.

Gazimağusa TMK Müdürü İlknur Şemi de okul hakkında bilgi verdi.