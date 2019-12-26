Chivas’ı seviyor

Lefkoşa’da Malin Marketten içki çalan zanlı Tinotenda Carlington Kudiwapfava kısa sürede yakalandı. Çaldığı viski ve birayı içemeden gözaltına alınan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Tinotenda Carlington Kudiwapfava’nın 24 Aralık 2019 tarihinde Lefkoşa Ortaköy'de faaliyet gösteren Malin Market isimli iş yeri içerisindeki raftan 99 lira değerinde bir şişe Chivas Regal marka viski ve buzluk içerisinden 6.50 lira değerindeki birayı çaldığını aktardı. Polis, zanlının aynı gün olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını ve çalınan içkilerin emare olarak alındığını belirtti. Polis, Zimbabwe vatandaşı olan zanlının davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.