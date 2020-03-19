Yoğun tempo yordu

Yüksek tansiyon şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye bugün anjiyo yapılacak.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, tetkikleri yapılan ve genel durumu iyi olan Bakan Pilli'yi hem tedavisinin sürdüğü Kolan Hastanesi'nden hem de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hekimleri muayene etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında Kardiyovasküler Cerrahi bölümü hasar gördüğü için anjiyo ve ameliyatlar yapılamıyor.

Hemşire ve ebelerden Pilli'ye geçmiş olsun dileği

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Birliği, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, hastanede ve ülkede yaşanan zorlu süreçte uzun mesailer yapan Pilli'nin bir an önce sağlığına kavuşması dileği ifade edildi.

“Salamis’te lokal bulaşma söz konusu değil”

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüse karşı Salamis Bay Otel'de gözlem altındaki kişilerde şu anda yeni bir belirti bulunmadığını ve herhangi bir lokal bulaşmanın da söz konusu olmadığını, gözlem şartlarının da en iyi şekilde uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında Salamis Bay Otel’de gözlem şartlarının uygulanmadığı bu nedenle vaka sayısının arttığı iddia edilmesi üzerine bakanlık basın bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

"Bilinmesini isteriz ki enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır" diyen Bakan Pilli şunları kaydetti:

“Yapılan 39 testin içerisinde 10 KKTC vatandaşı da bulunmaktadır. Bu kişiler kendilerini koruma altına alarak otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş kişiler arasındaydılar ancak yapılan test sonucunda 10 kişinin sonucu negatiftir.

Sadece riskli grup içerisinde olanlar pozitif çıkmıştır.

Şu anda otelde bulunan kendi vatandaşlarımız ve diğer turistlerde herhangi yeni bir belirti bulunmamaktadır ve herhangi bir lokal bulaşma söz konusu değildir.

Enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır.

Mevcut pozitif 20 vakanın genel durumları iyidir ve tedavileri devam etmektedir."

Tedavi gören hastalar için telefon hattı

Bu arada Sağlık Bakanlığı, yurt dışında tedavi gören hastaların başvurabileceği bir telefon hattı açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Yurtdışında tedavi gören ve sağlık durumları nedeniyle genel karantina koşullarından farklı bir uygulamaya tabi tutulma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu durumlarını iletmek ve bilgilendirme alabilmeleri için bakanlığımızın 0533 864 6116 numaralı hatlarına başvurmaları önemle rica olunur" denildi.