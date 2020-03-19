Çanlar çalıyor

Covit-19 salgınıyla ilgili haberler Rum gazetelerinin manşetlerinde yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi dünkü manşet haberini “Yayılmayı Önleme Savaşı… Nüfusun Yüzde 60’ının Hastalanacağı Kesin Görülüyor – Doktorlara Dramatik Çağrı… Bütün Ağırlık Hastalığın Salgın Hale Gelmemesi Çabasına Veriliyor… Hastaneler, Başa Çıkabilmek İçin Sadece Acil Vakalar İçin Çalışacak” başlık ve spotlarıyla verdi.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı, covit-19’un nüfusun yüzde 60’ını hasta edeceğini, hastalananların yüzde 80’inin ise hafif semptomlarla atlatacağını, yüzde 20’sinin dahiliye servislerinde, bunlardan yüzde 5’inin yoğun bakım servislerinde tedavi edilmesi gerekeceğini, beklenmekte olan covit-19’a bağlı ölüm oranının da yüzde 0,5 olduğunu değerlendiriyor.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı dün 58’e yükseldi.

Özel hastaneler kapatıldı

Yatak, malzeme, personel tasarrufu için sadece çok acil vakalarla ilgilenileceği için Rum tarafındaki, devlet ve özel tüm hastaneler dünden itibaren halka ‘kapatıldı’. Rum Sağlık Bakanlığı doktorlara, bütün kentlerde sadece covit-19 ile ilgilenecek özel servislere çalışma çağrısı yaptı.

Rum tarafında yoğun bakım servislerinde 135 yatak ve 130 adet solunum cihazı bulunduğu, İsrail’den 10 solunum cihazı daha sipariş edildiği verildiği bildirildi. Devlet hastanelerinde bulaşıcı hastalık birimlerinin açılmasının çok kritik görüldüğünü ancak personel eksikliği yaşandığı, personel için dikkatlerin özel sektöre çevrildiği fakat özel sektör doktorlarının bulaşıcı hastalık birimlerinde çalışmak istemedikleri kaydedildi.

Test kiti eksikliği görülmeye başladı

Politis “Korona Virüsü Testlerinde Eksiklik Gözlemleniyor… Sağlık Bakanlığı Üç Yeni Vaka Açıkladı, Toplam Sayı Özgür Bölgelerde 49, İşgal Bölgelerinde 20” başlıklı haberinde laboratuvar tahlillerinde kullanılan tıbbi malzemede eksiklik görülmeye başlandığını haber verdi.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada covit-19 tahlillerinin belirli protokole göre yapıldığı, (endişeden kaynaklı) gereksiz tahlil yaptırılmasının, tahlile gerçekten ihtiyacı olanlara büyük sorun yaratacağına dikkat çekildi.

Baf devre dışı-Limasol Hastanesi’nde büyük yoğunluk

Gazete yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastasında covit-19 saptanmasından sonra içindeki hastalar ve personelle birlikte karantinaya alınan Baf Hastanesi’nin devre dışı kaldığını, bu nedenle Limasol Hastanesi’nin büyük yoğunluk yaşadığını kaydetti. Referans hastanesi (test sonucu pozitif çıkanların yönlendirildiği) olarak kullanılmakta olan “Mağusa Hastanesi”nde de personel takviyesine ve servislerin büyük oranda boşaltılarak odaların 4’er yataktan 6’şar yatağa çıkarılması işlemine başlandığı belirtildi.

Haravgi haberini manşetten “Sağlık Sistemi Sınırına Ulaştı… Korona Virüs Pozitif Sayısı Artıyor ve Toplam Sayı 49’a Yükseldi… Örnek Almak İçin (tahlil) Malzeme Yok”…Mağusa Hastanesi Başa Çıkamıyor”