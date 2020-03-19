6 bine yakın hasta iyileşti

Avrupa'da Corona virüsün bilançosu artıyor. İtalya'da Coronavirüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti.

Ülkede son 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e yükseldi.

İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı, ölü sayısı 104'e yükseldi.

Avusturya'da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da Coronavirüs nedeniyle ölü sayısı bin 135'e vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.

Diğer taraftan Avrupa'daki ölü sayısı Asya''yı geçti. Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip Coronavirüs vaka sayısını 203 bin 567 olarak bildirdi.

Siteye göre, Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 160 kişi öldü, 82 bin 813 kişi de iyileşti.

İtalya'da bir günde en yüksek ölüm

İtalya'da Coronavirüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti. Ülkede son 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi.

ABD'de ölü sayısı 115'e yükseldi

ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 7 bin 323'e, ölü sayısının ise 115'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Çarşamba günü yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki Coronavirüs kaynaklı ölü sayısı 115'e, vaka sayısı ise 7 bin 323'ye yükseldi. Önceki gün 6 bin 300 düzeyinde olan vaka sayısının son 24 saatte bin civarında artarak, 7 bin 300'e ulaşması ise dikkat çekti.

Fransa'da son durum

Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti.

İngiltere'de ölü sayısı 104'e yükseldi

İngiltere'de Coronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 104'e yükselirken Başbakan Boris Johnson, okulların kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

İran'da 1135 ölüm

İran'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak 1135'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 147 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Böylece toplam can kaybının 1135'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1192 kişi artarak 17 bin 361'e ulaştığını ifade etti.

5 bin 710 kişi taburcu edildi

Şu ana kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini veren Reisi, halka zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısını tekrarladı. Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İspanya'da 558 ölüm

İspanya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 13 bin 700'ü geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 558'e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, Covid-19 günlük bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip Coronavirüs vaka sayısının 13 bin 716'ya çıktığını belirtti.