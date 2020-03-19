Tespit ve görüşler paylaşıldı

Korona virüs ile mücadeleye katkı koymak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan Sağlık Danışma Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Korona virüs mücadelesinde hangi noktada olunduğu ve yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Toplantıda kurul üyeleri, yürütülen mücadeleyle ilgili tespit ve görüşlerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ilettiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, halk sağlığının siyaset üstü bir mevzu olduğunu, atılması gereken tüm adımların ivedilikle atılması gerekliliğine dikkat çekerek böylesi dönemlerde dayanışma ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Eski Bakanları, Mustafa Arabacıoğlu, Gülsen Bozkurt, Filiz Besim, Eşref Vaiz ve eski Başhekimler Bülent Dizdarlı Ersan Berksel ile Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani yer aldı.