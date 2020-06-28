Şimd iMerit'te tatilin tam zamanı

Ülkemizin en iyi otellerinden biri olan Merit Crystal Cove, yerli turistler için indirimli tatil kampanyasını 24 Temmuz’a kadar uzatma kararı aldı.

“Şimdi tatilin tam zamanı” diyen otel yönetimi, hijyen kurallar konusunda her türlü önlemin alındığını belirterek şunları kaydetti:

“Merit Crystal Cove Hotel ‘her şey dahil sistem’ de tüm misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen hijyen şartları çerçevesinde otel genelinde yoğun önlemler alan otel; açık büfe, plaj alanları, odalar ve genel alanlarda temizlik ve hijyen kurallarını maksimum düzeyde tutarak riski minimuma indirdi.

Crystal parlaklığında tatilin şimdi tam zamanı… KKTC vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği kampanya yazın tadını doyasıya çıkartmak isteyen Kıbrıs halkı için 24 Temmuz’a kadar uzatıldı. Ayrıca otel Merit Crystal ayrıcalıklarından faydalanmak isteyen misafirler için günlük kullanım fiyatlarında da özel indirimler sağlıyor.”

Ottoman Restoran’a tam not

Bu arada Merit Crystal Cove Otel’in ‘Lambousa’ balık lokantasının yanı sıra ünlü ‘Ottoman’ Kebap lokantası yeni sezonda müşterileri için yeni lezzetler hazırladı.

Hijyen kurallarına tam uyumun sağlandığı, sürekli denetim altında bulunan Ottoman Kebap House, haftanın 6 gecesinde otel müşterilerinin yanı sıra rezervasyonlu müşterilerine de hizmet veriyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 11:24